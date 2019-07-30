Между Малоярославцем и Калугой пустят компенсационные автобусы

30.07.2019 14:12 657

8, 9, 23, 24, 30, 31 августа маршруты экспрессов 7081/7082 и 7061/7062 будут сокращены на участке Малоярославец-Калуга, сообщила пресс-служба ЦППК во вторник, 30 июля.

Для пассажиров запустят компенсационные автобусы между Калугой и Малоярославцем.

Рейсы из Малоярославца будут отправляться в 10:10, а из Калуги — в 11:30. Для проезда необходимо предъявить билет на электричку.

Временные изменения связаны с проведением работ на перегоне Ерденево-Суходрев.

Фото: пресс-служба ЦППК.