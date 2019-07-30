Боровчанка стащила телефон и перевела долг подруге с чужой карты

30.07.2019 12:18 118

В полицию Боровска обратился местный житель с заявлением о краже денег с его банковской карты, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 июля.

Как выяснили оперативники, 27-летняя местная жительница увидела в одном из кафе забытый кем-то телефон.

Девушка гаджет положила к себе в сумочку и отправилась домой.

Через онлайн приложение подозреваемая перевела 8 тысяч рублей своей подруге, которой была должна.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодой даме грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com