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22-летней рецидивистке грозит 4 года тюрьмы за кражу 2,5 тысяч

30.07.2019 11:45 0 181
22-летней рецидивистке грозит 4 года тюрьмы за кражу 2,5 тысяч

В медынское отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 июля.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась неоднократно судимая 22-летняя местная жительница.

По версии следствия, злоумышленница напала на потерпевшую в бытовке, где ограбила жертву на 2,5 тысячи рублей.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».  Фигурантке грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.


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