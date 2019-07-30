22-летней рецидивистке грозит 4 года тюрьмы за кражу 2,5 тысяч

30.07.2019 11:45 181

В медынское отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 июля.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась неоднократно судимая 22-летняя местная жительница.

По версии следствия, злоумышленница напала на потерпевшую в бытовке, где ограбила жертву на 2,5 тысячи рублей.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурантке грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.