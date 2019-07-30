«Логан» улетел в кювет в Перемышльском районе

30.07.2019 07:09 432

Накануне вечером, 29 июля, в Перемышльском районе около деревни Гордиково перевернулся автомобиль «Рено Логан».

Машина улетела в кювет, где и перевернулась. Есть пострадавший, сообщается на сайте регионального МЧС.

В ликвидации последствий этой аварии приняли участие 9 человек и 3 единицы техники. На месте работали медики, спасатели и автоинспекторы. Причины аварии устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.