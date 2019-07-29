Людиновских таксистов проверили

29.07.2019 21:30 258

Госавтоиснпекторы проверили, как таксисты соблюдают правила перевозки пассажиров. Каждый из водителей легкового такси должен был предоставить лицензию на осуществление данного вида деятельности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО. С последним, как показали итоги рейда, у некоторых автомобилистов возникли проблемы, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Всего в ходе работы автоинспекторы выявили 5 административных правонарушений. Они коснулись превышения допустимых норм светопропускания стекол, незаконных внесений изменений в конструкцию транспортных средств, технических неисправностей.

Фото: УГИБДД по Калужской области.