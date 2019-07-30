Почти 2,5 миллиона рублей задолжал директор своим работникам

30.07.2019 08:16 363

Прокуратура проверила предприятие ООО «ПромСтройКомплект» в Малоярославецком районе. Там руководитель задолжал зарплату 76 работникам, общий долг составил около 2,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Генеральной директор привлечен тк административной ответственности: ему выписаны штраф 20 тысяч рублей и представление. После вмешательства надзорного органа, вся задолженность перед работниками погашена и деньги поступили на их счета.

Фото: pexels.com.