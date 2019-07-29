52 клеща оказались заражены боррелиозом

29.07.2019 15:56 332

Региональное управление Роспотребнадзора 29 июля опубликовало статистику обращений калужан за последнюю неделю.

С 22 июля по 28 июля в больницы обратились 268 человек, пострадавших от укусов членистоногих, в том числе 72 ребенка.

Из 284 клещей, снятых с людей и сданных на анализ, у 52 положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз

Пострадавшие от укусов могут сдать клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». И не стоит забывать о своевременном обращении к медикам.

Фото: pxhere.com.