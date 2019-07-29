Жители Малоярославецкого района пожаловались на соседа, который устроил свалку

29.07.2019 15:30 274

Жители поселка Юбилейный Малоярославецкого района пожаловались в природоохранную прокуратуру на свалку из строительных и коммунальных отходов. Мусор на участок более 100 квадратных метров туда свалил один из жителей.

Против него возбуждены административные дела. Хозяину участка придется заплатить штраф и очистить территорию от свалки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 29 июля.

Фото: pxhere.com.