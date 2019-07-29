Водитель отечественной легковушки влетел в отбойник

29.07.2019 14:22 41

Сегодня утром «Лада Гранта» наехала на препятствие. ДТП произошло В Дзержинском районе на 179 км автодороги «М-3 Украина». Есть пострадавший. На месте ДТП работали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД: всего 9 человек и 3 единицы техники. Точные причины аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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