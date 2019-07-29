Три легковушки столкнулись под Малоярославцем

29.07.2019 16:00 270

Этим утром в Малоярославецком районе на 142 км автодороги «М-3-Украина» столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «Лада Веста» и «Киа».

В аварии есть пострадавшие. На месте работали спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД и медики. Всего 12 человек и 4 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.