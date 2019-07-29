Ферзиковские прокуроры нашли нарушения в работе школьного лагеря

29.07.2019 13:57 119

Прокуратура Ферзиковского района проверила детский летний лагерь на базе местной школы. И выявила сразу несколько нарушений. Одно из них: использование в пище укропа и лука с приусадебного участка школы, которые не проходили лабораторных исследований на качество и безопасность.

Также в лагере не было медицинского работника, а дверь эвакуационного выхода была заперта на ключ. Зато вход на территорию школы находился в открытом состоянии, что позволяло пройти на ее территорию посторонним.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора школы возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба областной пркоуратуры. Директору вынесены представления, все нарушения устранены.

Фото: pxhere.com.