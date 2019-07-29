Обнинские волейболисты выиграли «золото» и «бронзу» в Италии

В Пинарелла-ди-Червия завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда».
Победу на турнире одержала российская пара Игорь Величко из волейбольного клуба «Обнинск и Максим Худяков из клуба «Подмосковье».
Бронзовые медали также выиграли спортсмены из наукограда. Третье место на турнире в Италии на счету Артема Ярзуткина и Максима Сиволапа.
Фото: ВК «Обнинск.
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