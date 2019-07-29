Убийство Марии Нечетной: на этой неделе вынесут приговор

29.07.2019 10:40 606

В эту пятницу, 2 августа, Калужский областной суд вынесет приговор двум братьям, которые в апреле 2016-го года изнасиловали и жестоко убили студентку Института атомной энергетики Обнинска 19-летнюю Марию Нечетную.

Суд над двумя братьями- Александром и Владиславом К. начался несколько недель назад. Один из них свою вину признал полностью, другой-частично. Расследование продолжалось почти три года, задержать преступников удалось только год назад.

Судебное заседание по вынесению приговора будет открытым: на этом настояла мама погибшей девушки Наталья Нечетная.

Фото: Александр Нефедов.