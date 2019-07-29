Обнинск отметил День рождения

29.07.2019 09:45 317

В эту субботу, 27 июля, наукоград отметил 63-й День рождения. По традиции, праздничные мероприятия в честь Дня города открыл уже четвёртый атомный марафон. В нем приняли участие почти 1300 человек, среди них и мэр города Владислав Шапша.

А в городском парке прошли мастер-классы для детей, конкурсы, викторины и праздничный концерт.

Самым ожидаемым для многих оказалось выступление российских певцов Димы Билана и Макса Барских возле ТЦ «Плаза» Фото: «Обнинск.Name».