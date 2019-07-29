Обнинские волейболисты побеждают в Италии

29.07.2019 11:00 190

В Пинарелла-ди-Червия проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Обнинские спортсмены Артем Ярзуткин и Игорь Величко победили в четвертьфинале представителей чешской сборной – 2:0 (22:20, 21:13).

Еще один представитель клуба «Обнинск» Игорь Величко выступает в паре с игроком из Подмосковья Максимом Худяковым. Россияне пробились в полуфинал, разгромив англичан – 2:0 (21:9, 21:17), сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Обнинск». Фото: волейбольный клуб «Обнинск».



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