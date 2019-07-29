На Хрустальной столкнулись легковушка и велосипед

29.07.2019 10:00 303

Автомобиль «Geely» и велосипед столкнулись 28 июля на улице Хрустальной, сообщает региональное МЧС.

В этой аварии есть пострадавший, поэтому на месте, помимо сотрудников ГИБДД и МЧС, работали и медики бригады скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники. Кто стал виновником в этой аварии и тяжесть травм пострадавшего не уточняется.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.