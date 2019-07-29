В Жуковском районе обезвредили мину времен Великой Отечественной

29.07.2019 09:22 225

В лесном массиве, недалеко от деревни Станки Жуковского района, спасатели обезвредили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Им удалось обезвредить мину размером 82 мм. Спасатели напоминают: в случае обнаружения таких опасных находок, нужно незамедлительно сообщить по телефону полиции- «102», «02», «112». Категорически запрещается прикасаться к ним, а тем более закапывать в землю или бросать в водоем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.