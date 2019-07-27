«Хендай» слетел в кювет и перевернулся в Куйбышевском районе

27.07.2019 10:18 264

«Хендай» слетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу в Кубышевском районе. ДТП произошло поздно ночью в деревне Лужницы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 27 июля. На место выехала бригада скорой помощи, патруль ГИБДД и спасатели. Один человек пострадал.

Причины аварии пока не известны. Подробности произошедшего уточняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.