«Хендай» слетел в кювет и перевернулся в Куйбышевском районе

«Хендай» слетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу в Кубышевском районе. ДТП произошло поздно ночью в деревне Лужницы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 27 июля. На место выехала бригада скорой помощи, патруль ГИБДД и спасатели. Один человек пострадал.
Причины аварии пока не известны. Подробности произошедшего уточняются.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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