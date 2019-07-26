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Осужденных товарковской колонии спасли от условного пожара

26.07.2019 19:21 0 87
Осужденных товарковской колонии спасли от условного пожара

Масштабные пожарно-тактические учения, максимально приближенные к реальным условиям, прошли в товарковской ИК-2, сообщила пресс-служба УФСИН в пятницу, 26 июля.

Личный состав учреждения совместно со спасателями тушили условный пожар и оказывали помощь пострадавшим.

По результатам учений все службы сработали удовлетворительно, поставленные задачи были выполнены.  

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.


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