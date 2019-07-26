«ПАЗ» сбил велосипедиста в центре Калуги

26.07.2019 17:53 192

В пятницу, 26 июля, в 15:12 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в центре Калуги. Автомобиль «ПАЗ» столкнулся с велосипедистом на улице Гагарина, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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