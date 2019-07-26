Двух обнинцев осудили за покушение на разбой

26.07.2019 16:57 180

Два жителя Обнинска 30 и 32 лет попытались ограбить трех сотрудников местной фирмы. Злоумышленники представились полицейскими и вывезли потерпевших на окраину города, где стали требовать денег, угрожая расправой.

Один из подельников попытался ударить одну из жертв, а другой выстрелил в воздух из автомата холостыми патронами.

Стражи порядка пресекли на месте преступную деятельность нападавших, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 26 июля.

Преступники попытались оправдаться тем, что действовали от лица обманутых этими сотрудниками пожилых людей.

В суде эти аргументы не подтвердились.

Фигурантам назначили 5 лет колонии общего режима.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.