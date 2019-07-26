«Мицубиси» вылетела в кювет и врезалась в дерево под Медынью

26.07.2019 10:56 294

Около семи утра в пятницу, 26 июля, спасателям поступило сообщение о ДТП в Медынском районе. Автомобиль Mitsubishi вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Авария произошла около деревни Гусево. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 12 человек – спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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