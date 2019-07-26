Белорусские яблоки разрешили ввозить в Россию

26.07.2019 07:33 205

Как сообщает областное Управление Россельхознадзора, по результатам визита в Беларусь, стало возжным разрешение ввоза на территорию нашей страны яблок из этой страны. Разрешение действует с 24 июля. Фото: pexels.com.



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