В Думиничском районе «УАЗ» улетел в кювет

25.07.2019 20:11 188

Авария произошла в Думиничском районе на 274 км автодороги «М-3 Украина». Автомобиль «УАЗ» съехал в кювет. В результате ДТП есть пострадавший, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Помимо спасателей, на месте работали патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. В ликвидации последствий аварии участвовали 8 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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