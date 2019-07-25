Под Калугой сгорел садовый дом

25.07.2019 19:20 279

Сообщение о пожаре в деревне Шахты поступило около 14 часов. На место сразу же выехаои пожарно-спасательное подразделение регионального МЧС, сообщается на сайте ведомства 25 июля.

Горел садовый дом. Благодаря усилиям 10 человек и 3 единиц техники он ликвидирован, пострадавших нет.

Фото: pexels.com.