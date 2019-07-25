Сотрудники женской колонии отправились в турслет

25.07.2019 17:58 100

Сотрудники женской колонии вместе с семьями побывали в двухдневном туристическом слете в Перемышльском районе.

Программа слета предполагала ряд этапов-конкурсов, среди которых были состязания в умении правильно и быстро установить палатку, развести костер и приготовить обед. Родителям охотно помогали дети и очень ответственно относились к порученным им заданиям, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Заключительным этапом стала экологическая акция «Чистая планета»: участники слета провели уборку не только территории, на которой находились, но и постарались ликвидировать «следы пребывания» других туристов.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Калужской области.