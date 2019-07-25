МЧС предупреждает о сильном ветре

25.07.2019 14:57 292

Региональное МЧС предупреждает о возможной грозе и усилении ветра до 17 м/с. Непогода сохранится до 21 часа 25 июля.

Следует избегать слабозакрепленных конструкций, закрыть окна, избегать нахождения около линий электропередач и антенн.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, то звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», «112».

Фото: pxhere.com.