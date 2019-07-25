МЧС предупреждает о сильном ветре

Региональное МЧС предупреждает о возможной грозе и усилении ветра до 17 м/с. Непогода сохранится до 21 часа 25 июля.
Следует избегать слабозакрепленных конструкций, закрыть окна, избегать нахождения около линий электропередач и антенн.
Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, то звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», «112».
Фото: pxhere.com.
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