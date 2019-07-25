Региональный маткапитал можно оформить в МФЦ

Материнский капитал на третьего ребенка, родившегося или усыновленного в Калужской области, начиная с 1 января 2012 года, теперь можно получить в офисах МФЦ «Мои документы», рассказали 25 июля в правительстве. Сумма единовременной выплаты: от 50 до 100 тысяч рублей.
Для получения выплаты в МФЦ, нужно представить следующий пакет документов:
Также необходимо при себе иметь реквизиты счета, открытого в кредитной организации, для перечисления денежных средств, сообщается на сайте городской управы Калуги.
Важно отметить, что для получения данного материнского капитала заявитель должен проживать на территории Калужской области не меньше года. Подать заявление нужно не позднее одного года после рождения или усыновления третьего ребенка.
Фото: pixnio.com.
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