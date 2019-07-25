Владелец земли в Спас-Деменском районе ответит за сорняки

25.07.2019 12:04 139

Собственника земельного участка сельхозназначения в Спас-Деменском районе общей площадью больше 37 гектаров привлекли к административной ответственности. Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, в июне там прошла проверка. Она показала, что земля заросла сорняком и кустами, а это нарушение Земельного кодекса страны.

Организация должна выполнить предписания и устранить все нарушения. Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Фото: pxhere.com.