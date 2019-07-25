Спасатели представят свою технику на смотре

25.07.2019 11:47 128

Сотрудники регионального МЧС проведут ежегодный смотр пожарно-спасательной техники. Будет представлена вся техника пожарно-спасательных подразделений Калуги, сообщается на сайте ведомства. Готовность мобильных и технических средств оценят по внешнему виду, качеству проведения технического обслуживания, исправности и укомплектованности пожарным и аварийно-спасательным оборудованием.



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