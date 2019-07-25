В аварии в Жуковском районе пострадали люди

25.07.2019 10:50 200

Этой ночью, 25 июля, поступило сообщение о ДТП в Жуковском районе. На 101 километре автодороги А-130 столкнулись сразу три транспортных средства: фура «Скания», грузовой автомобиль «Мерседес» и автомобиль «Газель».

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие. Для ликвидации последствий аварии привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.