В Обнинске открыли второй МФЦ

25.07.2019 10:15 213

В Обнинске в здании Старого универмага по проспекту Ленина,72 открылся второй филиал многофункционального центра «Мои документы». На церемонии открытия офиса присутствовали областной министр цифрового развития Александр Архангельский, глава Обнинска Владислав Шапша и другие официальные лица.

По словам Александра Архангельского, МФЦ зарекомендовал себя очень востребованной, надежной и необходимой услугой для жителей города. Поэтому в ближайшее время планируется открыть еще один центр в наукограде.

В МФЦ «Мои документы» в здании Старого универмага работает 5 окон. График работы: с 9 до 19 ч., в субботу - с 9 до 18 часов. Первые посетители в этом офисе появились уже с утра в день его открытия.

Фото: пресс-служба администрации г. Обнинска.