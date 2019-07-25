В Обнинске открыли второй МФЦ

В Обнинске в здании Старого универмага по проспекту Ленина,72 открылся второй филиал многофункционального центра «Мои документы». На церемонии открытия офиса присутствовали областной министр цифрового развития Александр Архангельский, глава Обнинска Владислав Шапша и другие официальные лица.
По словам Александра Архангельского, МФЦ зарекомендовал себя очень востребованной, надежной и необходимой услугой для жителей города. Поэтому в ближайшее время планируется открыть еще один центр в наукограде.
В МФЦ «Мои документы» в здании Старого универмага работает 5 окон. График работы: с 9 до 19 ч., в субботу - с 9 до 18 часов. Первые посетители в этом офисе появились уже с утра в день его открытия.
Фото: пресс-служба администрации г. Обнинска.
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