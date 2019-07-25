В аварии фуры и «Газели» есть пострадавшие

25.07.2019 09:56 240

Вечером 24 июля в Малоярославецком районе на 143-м километре автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП. Столкнулись фура «Скания» и автомобиль «Газель». В результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий аварии привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: pxhere.com.