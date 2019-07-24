Некоторые улицы Калуги и пригороды планово обесточат в четверг

24.07.2019 21:09 171

В четверг, 25 июля, в Калуге и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 17:00 обесточат:

Будаково (частично),

Крутицы (частично),

ст. Ручеек (частично),

Средняя Фабрика,

Секиотово,

Ромоданово (ул Заречная, Вишневая, пер Вишневый, ул. Шоссейная).

С 05:30 до 17:30 не будет электричества:

Калуга-Бор 3.

С 05:30 до 17:30 электроэнергию отключат:

ул.Линейная 28, 30/5,

Московская 251,253,255,

пер.Строительный 2/12,

Плетеневка, Резвань,

ул.Комарова, 30 блок А.Б; 33,35,37,

ул.Баумана, 27,29,

пер.Пушкина, 2.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com