Некоторые улицы Калуги и пригороды планово обесточат в четверг

В четверг, 25 июля, в Калуге и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09:00 до 17:00 обесточат:
С 05:30 до 17:30 не будет электричества:
С 05:30 до 17:30 электроэнергию отключат:
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.
Фото: Pixabay.com
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