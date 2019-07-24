Начальника тюрьмы оштрафовали за оплату поставщику из бюджетных денег

24.07.2019 16:53 161

Калужская прокуратура обнаружила нарушение закона о госзакупках в товарковской ИК-2.

Учреждение закупило ткань для пошива постельного белья и оплату за сырье произвело из бюджетных денег.

Согласно закону, платеж поставщику должны были сделать из расчетов с покупателем соответствующих изделий.

По данному факту было возбуждено административное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 24 июля.

Управление ФАС рассмотрело материалы и приняло решение оштрафовать ВРИО начальника учреждения на 50 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.