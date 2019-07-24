«Водоканал» отчитался о подготовке систем водоотведения в области

Системы водоотведения вскоре появятся в Бетлице и Тарусе, в Бабынино работы завершены, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в среду, 24 июля.
В Бетлице к центральной канализации подключат один из микрорайонов. Протяженность сети составит более 2 километров и будет построена насосная станция.
В Тарусе также введутся работы по подключению жильцов одного микрорайона. Линия отвода стоков составит 2,5 километра.
А в Бабынино по улице Молодежной было проложено 600 метров канализационного коллектора. Жилые дома уже подключены к новым коммуникациям.
Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».
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