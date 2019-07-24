«Водоканал» отчитался о подготовке систем водоотведения в области

24.07.2019 16:12 220

Системы водоотведения вскоре появятся в Бетлице и Тарусе, в Бабынино работы завершены, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в среду, 24 июля.

В Бетлице к центральной канализации подключат один из микрорайонов. Протяженность сети составит более 2 километров и будет построена насосная станция.

В Тарусе также введутся работы по подключению жильцов одного микрорайона. Линия отвода стоков составит 2,5 километра.

А в Бабынино по улице Молодежной было проложено 600 метров канализационного коллектора. Жилые дома уже подключены к новым коммуникациям.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».