Калужанину пришлось заплатить 120 тысяч долга, чтобы продать квартиру

24.07.2019 13:36 266

38-летний житель Калужской области задолжал около 120 тысяч физическому лицу. Мужчина долг не оплачивал и всячески скрывался от приставов. Тогда сотрудники ведомства наложили запрет на регистрационные действия с квартирой должника, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 23 июля.

Гражданин попытался продать недвижимость, но без погашения задолженности это сделать не удалось.

Тогда калужанин явился в отдел судебных приставов, где и оплатил всю сумму долга, а кроме того исполнительский сбор в 8 тысяч.

После оплаты все ограничения были сняты.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.