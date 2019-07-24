Калужанину пришлось заплатить 120 тысяч долга, чтобы продать квартиру

38-летний житель Калужской области задолжал около 120 тысяч физическому лицу. Мужчина долг не оплачивал и всячески скрывался от приставов. Тогда сотрудники ведомства наложили запрет на регистрационные действия с квартирой должника, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 23 июля.
Гражданин попытался продать недвижимость, но без погашения задолженности это сделать не удалось.
Тогда калужанин явился в отдел судебных приставов, где и оплатил всю сумму долга, а кроме того исполнительский сбор в 8 тысяч.
После оплаты все ограничения были сняты.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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