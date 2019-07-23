Спасатели потушили условный пожар и спасли пациентов больницы

23.07.2019 18:36 176

Сегодня в здании городской больницы №5 прошли пожарно-тактические учения по тушению пожара. По легенде учений, на втором этаже в комнате хранения медицинского оборудования из-за перегрузки электропроводки, произошел пожар. Об пожаре незамедлительно сообщили в единую службу спасения,а всех пациентов эвакуировали. Первый пожарный расчет прибыл на место в считанные минуты. И хотя пожар условный, все действия спасателей отрабатываются вполне реально.

После "ликвидации" пожара, действия сотрудников оценили на оценку "хорошо". В ближайшее время все недочеты спасателям предстоит устранять во время очередных учений.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.