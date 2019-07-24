В региональном УФСИНе ответят на звонки калужан

24.07.2019 07:22 187

Сегодня с 11 до 12 часов в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области состоится "прямая линия" с населением. Можно задавать любые вопросы, касающиеся обеспечения прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС региона. В работе "горячей линии", помимо руководства УФСИН, примет участие председатель Общественной наблюдательной комиссии Любовь Зуева. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8(4842) 27-15-27. Фото: pxhere.com.



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