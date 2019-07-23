На Морозовской даче сыграют пьесу Островского

23.07.2019 18:00 223

В эту субботу, 27 июля, на Морозовской даче в Обнинске состоится премьера спектакля «Лес» по одноименному произведению Александра Островского. Инсценировать знаменитую комедию предложил режиссер театра студии «Д.Е.М.И.» Олег Демидов. Затем постановка стала совместным проектом театра-студии и театра ИАТЭ. Действие пьесы разворачивается в усадьбе богатой помещицы. Именно поэтому, по словам режиссера студенческого театра Юлии Носовой, местом представления выбрана усадьба «Турлики-Михайловское». Фото: пресс-служба администрации Обнинска.



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