Ремонт дворов и школ Калуги не устроил главу городского самоуправления

23.07.2019 13:47 279

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проверил ход работ по ремонту дорог и дворовых территорий города. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 60 дворов, по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть отремонтированы 27 дорог, кроме того в 16 школах предусмотрены ремонтные работы по программе «Старым школам – новую жизнь».

Александр Иванов отметил, что работы ведутся медленно, в центральной части города парктически не укладывают асфальт. И теплая погода в мае-июне явно упущена строителями. Возникло немало нареканий и к работе подрядчиков по ремонту дворовых территорий. Огромные лужи во вдоре дома №1 по Площади Победы и до сих пор не вывезенный строительный мусор, а также разрытия после замены коммуникаций.

Неудовлетворительной названа и работа по ремонту школ. На сегодня она началась лишь в 9 школах из 16. Уложиться подрядчики должны к 1 сентября. А значит, придется поторопиться.



Фото: пресс-служба Городской Управы г.Калуги.