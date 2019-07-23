В Обнинске обустроят около 40 съездов

23.07.2019 14:02 152

В Обнинске продолжается реализация программы «Доступная среда». В городской администрации подняли вопрос о строительстве съездов. Ежегодно в рамках этой программы выделяется 300 тысяч рублей на выполнение работ по устройству съездов на дорогах.

В этом году планируется обустроить около 40 съездов. На эьтой неделе проведут торги, чтобы определить подрядчика для проведения строительных работ. Они должны быть выполнены к середине сентября.Мэр Обнинска Владислав Шапша ацентировал внимание на том, чтобы все работы были выполнены в срок.



Фото: pxhere.com.