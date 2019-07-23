В Обнинске проконтролируют пешеходов и водителей

23.07.2019 15:38 90

Сразу два профилактических мероприятия проведут обнинские госавтоинспекторы. С 24 по 31 июля начнется оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход, будь бдителен!». Инспекторы проверят дисциплину пешеходов.

А в рамках второго-«Нетрезвый водитель», внимание уделят тем, кто садится за руль навеселе. Таких водителей будут выявлять 26 и 28 июля. Госавтоинспекторы еще раз напоминают, что за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность: от штрафа в 30 тысяч рублей до лишения прав до двух лет.

Фото: pxhere.com.