В Обнинске построят еще один детский сад

23.07.2019 11:50 198

Новый детский сад на 150 мест скоро начнут строить в новом микрорайоне, сообщили на планерке в администрации Обнинска в понедельник, 22 июля.

По словам начальника отдела развития инженерной инфраструктуры Александра Чернова, конкурс на строительство детского сада уже состоялся. Из трех претендентов победил «Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области». Стартовая цена равнялась 175 миллионам рублей, а окончательная цена составила 159 миллионов. Сегодня состоится подписание договора.

Фото: pxhere.com.