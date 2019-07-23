Клещи продолжают кусать калужан

23.07.2019 13:06 231

На прошлой неделе клещи покусали 181 человека, среди них 58 детей. Такие данные приводит областной Роспотребнадзор. Чаще всего членистоногие присасываются на незакрытые участки тела: область живота, подмышки, голову.

Чтобы удалить кровопийцу, нужно обратиться в лечебное учреждение, где его квалифицированно удалят. Каждый пострадавший может сдать клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». За прошедшую неделю исследовано 179 экземпляров клещей, снятых с людей, у 31 экземпляра положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

Фото: pxhere.com.