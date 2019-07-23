Сотрудница почты присваивала себе деньги

23.07.2019 10:49 93

Следственный комитет России по Калужской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальницы отделения почтовой связи в Малоярославце.

По версии следствия, женщина с октября 2018 по февраль 2019 года получала от граждан денежные средства за выдачу посылок. Но чеки не выдавала, ссылаясь на технические неисправности,а деньги забирала себе.. В конце декабря 2018 года в почтовом отделении произошел пожар, после которого проводилось служебное расследование. Тогда и выявилась недостача денежных средств по выданным посылкам. Следствием установлены 11 фактов выдачи посылок без внесения в кассу предприятия денежных средств по ним.Итого, ущерб составил 50 тысяч рублей. Свои действия бывшая сотрудница почты объяснила сложной жизненной ситуацией. Теперь суд решит, какое наказание она понесет.