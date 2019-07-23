Легковушка и мотоцикл столкнулись в Малоярославце

23.07.2019 10:57 53

22 июля в Малоярославце столкнулись автомобиль «Киа Рио» и мотоцикл «Рейсер». Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в результате ДТП есть пострадавший.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и МЧС России по Калусжкой области. Для ликвидации последствий аварии потребовалось участие 9 человек и 3 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.