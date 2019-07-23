В Медынской колонии открыли новый кабинет для рентгена

В исправительной колонии №4 регионального УФСИН после капитального ремонта открыт новый рентгенологический кабинет. Как сообщает пресс-служба областного УФСИН, в рентген-кабинете установлен новый диагностический стационарный комплекс.
Он предназначен для проведения рентгенодиагностики осуждённых и выявления различных заболеваний.
- Это оборудование позволяет проводить все операции с минимальным облучением больного и в режиме реального времени: вся информация выводится на мониторы, необходимости в проявлении снимков нет, - отмечают в УФСИН. - Также имеется возможность создания цифровой базы данных на каждого пациента, что позволит оценить динамику заболевания, эффективность лечения, а также передать снимки по интернету в другие медицинские центры без потери качества изображения.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Калужской области.
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