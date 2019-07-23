Калужские спорстмены победили на Кубке ЦФО по быстрым шахматам

23.07.2019 10:00 111

В нашем регионе прошел этап Кубка Центрального федерального округа по быстрым шахматам и блицу. В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов из Москвы, Калуги, Московской, Курской, Калужской областей.

В соревнованиях по быстрым шахматам победителем стала спортсменка из Обнинска Анна Афонасьева, набравшая 7,5 очков из 9 возможных. Такой же результат показал международный мастер из Калуги Александр Провоторов, но по дополнительным показателям стал вторым. По 7 очков набрали четыре участника, но лучшие дополнительные показатели у мастера ФИДЕ из Москвы Ивана Крылова вывели его на третье место.

В турнире по блицу вновь победила Анна Афонасьева, набрав 13,5 очков из 18 возможных. Все победители и призеры получили дипломы и медали. Лучшие спортсмены получили сертификаты на бесплатное посещение парка-музея в любое удобное время.

Фото: администрация г. Обнинска.