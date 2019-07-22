Бывшего госавтоинспектора будут судить за использование непригодных алкотекторов

22.07.2019 19:55 311

41-летний бывший инспектор ГИБДД Ферзиковского района обвиняется в совершении трех служебных подлогов и злоупотреблениях должностными полномочиями.

Прокуратура района и Следственный комитет в результате проверки выявили, что обвиняемый трижды использовал алкотекторы, у которых истек срок периодической проверки.

Фигурант составлял акты, куда вносил ложные данные об устройстве, а при распечатке чека уничтожал ту часть, где были сведения о дате калибровки.

В итоге, нетрезвые водители смогли избежать наказания из-за допущенных процессуальных нарушений.

Дело передано в Калужский районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 22 июля.

Фото: пресс-служба ГИБДД Калужской области.